Wirtz si prende la Germania: dallo stop di un anno al ritorno al top

Tra le tante mosse di mercato ‘dimenticate’ effettuate dal Bayer Leverkusen negli ultimi anni c’è senza dubbio lo strappo del patto di non belligeranza col Colonia nel gennaio 2020 per strappare ai rivali regionali Florian Wirtz . Al tempo era solo un giovane di belle speranze, oggi, quattro anni, dopo è uno dei talenti più scintillanti d’Europa e sta trascinando la sua squadra alla vittoria del primo campionato della sua storia.

Fu un’operazione che fece discutere negli ambienti di mercato, perché si parlava di un sedicenne a cui veniva offerto un contratto, di fatto, professionistico, in più infrangendo l’accordo di non ‘rubarsi’ i giovani tra i club della Renania Settentrionale-Vestfalia (riguardava anche Gladbach e Dortmund). Col senno del poi, si può dire che ne sia valsa la pena.

Wirtz, la nuova star della Germania

Il percorso che ha portato Wirtz fino ad essere uno dei migliori fantasisti tedeschi già a vent’anni, come il suo coetaneo Musiala, non è stato semplice. Nemmeno diciannovenne, il ragazzo nativo di Pulheim, nei dintorni di Colonia, si è infortunato gravemente contro la sua ex squadra: rottura del crociato.

C’era la fortissima paura che questo stop rappresentasse un ostacolo insormontabile, ma non lo è affatto stato. Anche perché il club ha gestito il suo rientro con cautela, prolungandogli il contratto con tanto di adeguamento: massima fiducia, zero fretta. È rimato fermo da marzo 2022 a fine gennaio 2023, uno stop di quasi un anno che gli ha fatto saltare anche il Mondiale in Qatar.

Nell’estate del 2023, ceduto Demirbay al Galatasaray, il Leverkusen gli ha anche assegnato la maglia numero 10: un messaggio di fiducia ancor più chiaro, seguito da un altro rinnovo. Wirtz questa leadership non l’ha mai presa come un peso, anzi lo ha fatto esaltare, trasformandolo in un giocatore totale che quest’anno ha già raggiunto 10 gol e una quindicina di assist tra tutte le competizioni. Numeri che già nel 2021/22 aveva toccato, prima di fermarsi.

Per Flo, in ogni caso, è davvero solo l’inizio di un’avventura che lo sta vedendo straordinario protagonista in Bundesliga con il Bayer, ma lo sarà anche a Euro 2024 con la Germania, in casa. Si vocifera che anche in quel caso possa mettersi la maglia numero 10 sulla schiena: lo resta nell’anima.

Flo… e Juliane

Florian ha anche una sorella, Juliane Wirtz, in passato anche lei nel Leverkusen e con la quale è finito sulla copertina della rivista calcistica di culto 11Freunde. Lei, classe 2001, oggi gioca nel Werder Brema e domenica, mentre alle 19.30 Flo ha giocato contro il Wolfsburg del centrocampista classe 1995 Yannick Gerhardt, ha giocato alle 14 a Colonia (15 km più a sud) contro la squadra di casa e di Anna Gerhardt, sorella più giovane del giocatore del Wolfsburg. Affari, anzi, successi di famiglia.