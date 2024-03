“Il Bayern Monaco ha contattato De Zerbi!": la rivelazione dalla Germania

De Zerbi è finito in cima alla lista del Bayern Monaco, insieme ad altri nomi per prendere il posto di Tuchel nella prossima stagione. Il sogno dei bavaresi rimane quello di Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, ma come ha detto il ds Eberl: "Al momento non c'è un piano A, B e C. Facciamo uno screening della situazione: com'è la squadra, che DNA ha il club, che storia. Riflettiamo attentamente: quali allenatori sono adatti a ciò che abbiamo? A cosa si irradia questo club e vuole ottenere?". Ecco dunque che dalla Germania sono sicuri che i bavaresi abbiano contattato anche l'attuale tecnico del Brighton per sostituire Thomas Tuchel dopo l'addio a fine stagione.