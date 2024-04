Xabi Alonso ha le mani sulla Bundesliga! Nuovo crollo del Bayern

Una gara bloccata per gran parte della prima metà di gioco, che ha poi visto l'espulsione dell'ex Inter e Atalanta Gosens al 48'. Gli ospiti allora ne approfittano e trovano il gol dell'1-0 con Wirtz all'8' minuto di recupero. Gli uomini di Xabi Alonso restano però in pieno controllo del match e mantengono il vantaggio fino al triplice fischio.

Alle 18.30 il match tra Borussia Dortmund e Stoccarda

Bayern ancora K.O.

Clamorosa sconfitta per il Bayern Monaco, che perde in rimonta sul campo dell'Heidenheim - che non vinceva dal 10 febbraio - e resta fermo con 60 punti in classifica, a +3 dallo Stoccarda e a -16 dal Leverkusen. Per Tuchel è il secondo K.O. consecutivo dopo quello in trasferta contro il Dortmund.

Alla Voith-Arena, i bavaresi passano in vantaggio al 38' con Harry Kane. Poi Gnabry raddoppia al 45', ma nella ripresa i padroni di casa recuperano lo svantaggio nel giro di 1 minuto grazie a Sessa (50') e Kleindienst (51'). Al 79', l'Heidenheim piazza il colpo e firma la rimonta grazie alla seconda rete di Kleindienst (79') che raccoglie in area l'assist di Pieringer e batte Ulreich.

Vince anche il Lipsia, che supera in trasferta il Friburgo grazie alle reti di Haidara (1') e Openda (18', 44') e Sesko (54'). Gli uomini di Marco Rose salgono momentaneamente al 4º posto a pari punti con il Borussia Dortmund. Nella lotta per salvezza invece, il Mainz supera il Darmstadt con il risultato di 4-0, mentre nell'altro scontro diretto tra Colonia e Bochum, ad avere la meglio sono i padroni di casa rimontano lo svantaggio e si impongono per 2-1.