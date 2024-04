Il Bayern si è pentito e rivuole Nagelsmann: dall’esonero è cambiato tutto

Curioso, il fato. Julian Nagelsmann è stato esonerato dal Bayern Monaco il 25 marzo 2023 dopo una sconfitta contro il Leverkusen che, per la verità, non aveva messo a repentaglio nessun obiettivo in termini di risultati. E ora, proprio dopo che lo stesso Bayer ha interrotto il dominio bavarese sulla Bundesliga che perdurava da undici anni, con l’addio già annunciato di Thomas Tuchel, il tecnico cacciato non senza polemiche un anno fa è diventato il primo obiettivo per ripartire nella stagione 2024/25.