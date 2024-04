Var oltre l’assurdo in Germania: al Dortmund tolto un rigore...già segnato!

Ha dell’incredibile quanto accaduto durante la sfida di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund : la squadra arbitrale ha assegnato e tolto un rigore agli ospiti... dopo che Sabitzer lo aveva calciato e trasformato. Una decisione assurda in termini regolamentari e anche calcistici, che ha lasciato tutti senza parole.

Rigore tolto al Dortmund: cosa è sucesso

Il match, valido per la 29ª giornata, era sul punteggio di 1-2 in favore dei gialloneri grazie alla doppietta di Sabitzer. A inizio ripresa Florian Badstübner dal campo ha assegnato un penalty per un’uscita rischiosa del portiere Omlin sulle gambe di Adeyemi. Irremovibile, l’arbitro ha indicato il dischetto: Sabitzer ha sfruttato l'occasione segnando il terzo gol della sua partita.

Fino a qui tutto bene. Poi, però, è successo l’incredibile. Nonostante il punteggio fosse già andato sull’1-3, il Var Robert Hartmann ha richiamato il direttore di gara all’on-field review per rivedere il contatto. Badstübner è andato davanti al monitor e nel giro di poco ha ravvisato che il portiere del Gladbach, in effetti, era arrivato prima sul pallone, dunque senza commentare fallo. Così ha cambiato la sua decisione, annullando il gol del Dortmund e riportando il punteggio sull’1-2: non è più cambiato fino al fischio finale. Peraltro pochi minuti dopo la contestatissima decisione l’arbitro ha anche sventolato un rosso ad Adeyemi, che ha fatto ulteriormente infuriare il Bvb.

La sfortuna di Haller e le 5 in Champions per l'Italia

Tutto è bene quel che finisce bene, anche se sui social la società ha espresso il suo disappunto per la decisione che ha lasciato tutti sgomenti, in un pomeriggio già di per sé piuttosto turbolento e iniziato con l’infortunio di Seb Haller: l’attaccante ivoriano non giocava titolare dal 16 settembre e dopo 9 minuti ha dovuto lasciare il campo.

Per l’ex Ajax ed Eintracht la stagione in giallonero sembra senza pace: mercoledì contro l’Atlético aveva ritrovato un gol che con il club gli mancava da inizio agosto. Nel mentre si è anche laureato campione d’Africa segnando il gol decisivo in finale.

Dovrebbe saltare la gara di ritorno contro i Colchoneros, nella quale i tedeschi ripartono dal 2-1 subito al Metropolitano. Non dovessero andare in semifinale, l’Italia avrebbe praticamente la certezza del quinto posto valido per la prossima Champions.