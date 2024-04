Guerreiro-Muller, il Bayern torna a vincere: Leverkusen, serve aspettare

Nel match valevole per la 29ª giornata della Bundesliga il Bayern Monaco vince in casa contro il Colonia. La squadra di Tuchel, che da domani potrebbe perdere il titolo di campione di Germania dopo 11 anni consecutivi per lasciare il trono al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, si è imposta con il risultato finale di 2-0 sugli avversari. A sbloccare la sfida è stato Guerreiro al 65': il portoghese ha realizzato la rete della vittoria con un grande sinistro preciso da fuori area. Il raddoppio è stato poi firmato Muller nei minuti di recupero. I bavaresi tornano così alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Heidenheim e Borussia Dortmund. Per quanto riguarda la conquista del titolo in anticipo, il Bayer Leverkusen dovrà dunque necessariamente vincere domani, anche nel caso in cui lo Stoccarda perdesse in serata.