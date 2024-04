Bayern show, che goleada all'Union Berlino. Colpo esterno del Lipsia

Vittoria per 2-1 del Lipsia sul campo dell'Heidenheim nella 30esima giornata della Bundesliga. Di Sesko e Openda i guizzi decisivi, in mezzo il momentaneo pari di Dovedan. Sorride il Wolfsburg che con un gol di Wind piega per 1-0 il Bochum, colpo esterno per il Darmstadt che supera 2-0 il Colonia grazie alle reti di Klarere e Vilhelmsson. Infine, 4-3 dell'Hoffenheim in casa contro il Moenchengladbach: Weghorst, Promel, Kabak e Stach per i padroni di casa, tripletta di Hack per gli ospiti.