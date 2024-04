Stanisic evita il primo ko al Bayer di Xabi Alonso: striscia record si allunga

Il Bayer Leverkusen non ha nessuna intenzione di interrompere la sua incredibile striscia di risultati utili consecutivi e raggiunge quota 45 partite senza perdere dopo aver vinto la sua prima Bundesliga della storia e dopo essersi qualificato in semifinale di Europa League. La corazzata di Xabi Alonso è scesa in campo da campione di Germania in casa del Borussia Dortmund, che mercoledì scorso si è guadagnato l'accesso in semifinale di Champions League rimontando l'Atletico Madrid di Simeone. I padroni di casa non sono riusciti ad imporsi pareggiando con il risultato finale di 1-1: alla rete di Fullkrug all'81' ha risposto Stanisic al 97'. La squadra di Terzic non sfrutta il passo falso dello Stoccarda e ora si trova a -2 punti dal Lipsia quarto in classifica per un posto nella prossima Champions League.