Crollo Barça e Atletico, ribaltone Champions: Psg-Dortmund prima semifinale

BARCELLONA - Non bastano le vittorie nei match di andata a Barcellona e Atletico Madrid che nella gara di ritorno si arrendono alle rimonte di Psg e Dortmund. Saranno Luis Enrique e Terzic a sfidarsi in semifinale di Champions al termine di due sfide spettacolari. A Barcellona partono forti i padroni di casa con tutto il talento di Yamal che al 12' semina il panico nella retroguardia francese servendo l'assist per Raphinha che apre il risultato con l'1-0. Alla mezz'ora si complica però la situazione dei blaugrana con Araujo che commette fallo da ultimo uomo su Barcola lasciando i suoi in 10. Passano 10' ed è il grande ex Dembelé a rimettere il risultato in equilibrio. Ad inizio ripresa tocca invece a Vitinha ribaltare il risultato con una conclusione dal limite che sorprende Ter Stegen. Sale il nervosismo: Xavi viene espulso al 56' e al 60' Cancelo commette un'ingenuità in area di rigore che Mbappé trasforma nel gol del sorpasso dal dischetto. Il Barça ci prova, ma all'89' viene condannato dalla doppietta del fenomeno francese che chiude i conti e fa esplodere la festa parigina.