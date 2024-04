Dembele come Donnarumma: soldi finti con il suo volto a Barcellona

I tifosi del Barcellona hanno preparato un'accoglienza molto particolare per l'ex blaugrana Ousmane Dembélé in occasione della sfida di Champions League in Spagna contro il Psg. I sostenitori catalani, infatti, hanno preparato banconote finte con il volto dell'attaccante francese, presumibilmente per lanciarle in campo a gara in corso. L'esperienza di Dembélé al Camp Nou è stata davvero un dramma, inziata ad agosto 2017 con un trasferimento da ben 105 milioni di euro più 40 milioni di bonus e caratterizzata da tante polemiche per lo stile di vita del calciatore e i suoi ripetuti ritardi agli allenamenti. Insomma, un'esperienza da dimenticare per il francese ma che la tifoseria del Barcellona non dimentica. Soprattutto dopo il passaggio della scorsa estate al Psg.