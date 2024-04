Lipsia, colpo Champions: poker al Dortmund. Kane trascina il Bayern

LIPSIA (Germania) - Colpo Champions del Lipsia, che travolge 4-1 il Borussia Dortmund - privo dell'ex Juventus Emre Can per squalifica - nel confronto diretto per il quarto e si porta a +5 in classifica sui rivali odierni a tre giornate dalla conclusione della Bundesliga. Alla Red Bull Arena gli ospiti passano in vantaggio con Jadon Sancho al 20', poi subiscono la rimonta dei padroni di casa firmata da Openda (23'), Sesko (al secondo minuto di recupero del primo tempo), Simakan (in apertura di ripresa) e Baumargartner (a dieci giri di lancetta dal triplice fischio finale).