Dalla Serie B al 9 della Germania: Füllkrug, l’uomo che ha battuto il Psg

Segnare in una semifinale di Champions League un gol decisivo contro il Psg. Per Niclas Füllkrug era un sogno e poco più, qualcosa che sembrava improbabile fino a tre anni fa. E invece il calcio è bello perché i sogni possono realizzarsi, anche quando l’età non sembra più essere di supporto. L’attaccante del Borussia Dortmund ha 31 anni, è alla sua prima esperienza nella massima competizione europea e il suo sinistro per gelare Donnarumma al 36’ dell’andata al Westfalenstadion porta i gialloneri in vantaggio in attesa del ritorno del Parc des Princes.

La Zweite e la ‘gavetta’

Con un po’ di precisione in più forse sarebbero stati anche un paio, i gol, ma se sarà un rimpianto lo si scoprirà solo col senno del poi. Resta il fatto che per il nativo di Hannover è forse il punto più alto della sua carriera. E lo ha raggiunto dopo aver spento le trenta candeline. Di traguardi raggiunti tardi, comunque, Füllkrug ne sta facendo incetta. Basterebbe pensare alla prima convocazione in nazionale arrivata nell’autunno 2022, in tempo per i Mondiali in Qatar che ha disputato da protagonista, non solo per i tre gol segnati, ma anche per l’impatto sempre positivo che ha avuto sulle partite.

E pensare che sei mesi prima di ricevere la chiamata di Flick giocava in Zweite Liga con il Werder Brema, club con cui ha trascorso gli ultimi quattro anni tra infortuni gravi che gli han fatto saltare quasi una stagione e mezzo, gol sia in seconda che in prima divisione, una retrocessione amarissima patita e la promozione immediata. Prima di tutto ciò, Niclas in Germania era conosciuto più che altro per la sua dentatura bizzarra: gli manca un dente e per questo Arnautovic ai tempi del Werder, quando Niclas si è approcciato alla prima squadra dopo le giovanili, lo ha iniziato a chiamare “Lücke”, che è inteso come “buco”. Quello del dente, appunto. È diventato un segno distintivo.

Nel 2017/18 i suoi 14 gol hanno contribuito a una super salvezza dell’Hannover e sembrava il punto più alto. Si sbagliavano tutti: il capocannoniere dell’ultima Bundesliga ha ancora tanto da dire, anche a 31 anni.

Un gol per la Champions

La rete di Füllkrug vale doppio per il Borussia, perché chiude i giochi in termini di ranking Uefa per il quinto posto nella prossima Champions League, assegnandolo aritmeticamente alla Germania, con la Bundesliga che si unisce alla Serie A. E la quinta squadra della Bundesliga in questo momento è proprio il Dortmund, a -5 dal Lipsia quarto e ora certo della qualificazione, come lo Stoccarda terzo.

Ora a fare il tifo per il Bvb c’è l’Eintracht, sesto: se i gialloneri dovessero andare in finale a Wembley e vincere, anche per la squadra di Francoforte si spalancherebbero le porte della massima competizione europea.