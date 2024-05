Dortmund, cinquina show all'Augusta. Il Bayern crolla a Stoccarda

DORTMUND (Germania) - Grazie alla doppietta di Moukoko al 4' e al 29' e alle reti di Malen al 20', Reus al 34' e Nmecha al 64', il Borussia Dortmund travolge 5-1 l'Augusta - cui non basta il momentaneo 1-3 di Vargas al 32' - e accorcia a -3 in classifica dal Lipsia quarto, frenato ieri sull'1-1 dall'Hoffenheim, mentre resta immutato il distacco di 7 lunghezze dallo Stoccarda terzo, che si è imposto 3-1 in casa contro il Bayern Monaco secondo. Alla MHP Arena, infatti, al vantaggio dei padroni di casa firmato da Stergiou al 29', ha risposta Harry Kane su calcio di rigore al 37', prima del gol-vittoria di Jeong Woo-Yeong all'83' e del sigillo finale di Silas dieci minuti più tardi.