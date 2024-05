"Bayern Monaco, trattativa concreta con l'allievo di Guardiola: è il preferito"

Il Bayern Monaco ha trovato il nome giusto per la panchina. Il sostituto di Thomas Tuchel dovrebbe essere, in condizionale in questi casi è sempre d'obbligo, Vincent Kompany. L'allenatore ha guidato il Burnely alla promozione dalla Championship e non è riuscito a raggiungere l'obiettivo salvezza in Premier League. Il suo profilo, però, è stato attenzionato da diversi club e i bavaresi lo hanno segnato nella lista. Il ds Eberl e il braccio destro Freund lo vogliono e hanno iniziato le prime trattative per trovare l'accordo.

Kompany-Bayern Monaco: la situazione Dalla Germania sono sicuri e proprio Sky Sport ha accennato a quella di Kompany come pista più concreta in questo momento per il futuro del Bayern Monaco. Dalla sua il tecnico ha 38 anni, uno dei requisiti ricercato dai dirigenti bavaresi, e soprattutto può portare novità alla squadra dopo un anno di zero trofei, un unicum per i tedeschi. L'accordo non è ancora stato trovato, ma è lui il profilo in cima alla lista.

Come riportato dall'emittente sarebbero state raccolte informazioni anche per Pochettino, che ha comunicato in questi giorni l'addio al Chelsea, ma al momento nessuna discussione concreta. Il Bayer ha così deciso di puntare su un nome dopo quanto uscito nei giorni scorsi in cui sono stati accostati anche nomi come De Zerbi, Zidane, oltre ai rifiuti di Nagelsmann e Rangnick.

© RIPRODUZIONE RISERVATA