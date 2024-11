Dortmund-Bayern: il Klassiker è servito

Con la vittoria esterna sul campo della Dinamo Zagabria mercoledì sera, il Borussia Dortmund ha spezzato la “maledizione trasferta” che durava da oltre due mesi, dal 18 settembre, quando i gialloneri avevano battuto il Brugge sempre in Champions League: 0-3 anche in quel caso, proprio come in Croazia. In mezzo, una serie di sei sconfitte consecutive lontano da casa. Già, casa, dove il Bvb ha avuto un rendimento radicalmente opposto. Al Westfalenstadion ha un record perfetto, facilmente riassumibile in due parole: “solo” e “vittorie”. Per la precisione 8, con 26 gol totali, più di 3 a partita. Effetto Muro Giallo e non può certo dirsi un caso: la Südtribune è da sempre un fattore positivo. Certo, c’è chi da avversario non lo sembra accusare particolarmente e ogni riferimento al Bayern Monaco è puramente voluto, visto che nelle ultime 6 sfide non ha mai perso e anzi, 5 le ha anche vinte. Le statistiche e gli storici però non vincono i Klassiker, come è ormai definita la sfida - commercialmente, più che per i tifosi - da quando Klopp ha risollevato le sorti del Borussia riportandolo a competere con il club ampiamente più titolato di Germania.