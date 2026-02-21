Kane show, tris all'Eintracht e Bayern in fuga. Khedira jr stende il Leverkusen, frena l'Hoffenheim

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Successo per 3-2 del Bayern Monaco nella ventitreesima giornata della Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte. A decidere la sfida le reti di Pavlovic e Kane (doppietta), inutili per gli ospiti i sigilli di Burkardt (su rigore) e Kalimuendo.

Gli altri risultati

Pari per 2-2, invece. Tra Colonia e Hoffenheim: Ache ed El Mala per i padroni di casa, guizzi di Kabak e Kramaric per la formazione impegnata in trasferta. Pesante sconfitta per il Bayer Leverkusen che cade per 1-0 sul campo dell'Union Berlino: decide Khedira jr. Infine, rocambolesca vittoria esterna per l'Augsburg sul campo del Wolfsburg per 3-2 grazie a Ribeiro, Gregoritsch (su rigore) e Rexhbecaj, di Gerhardt e Shiogai le reti dei padroni di casa.