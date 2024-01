Bayern Monaco, nervi tesi: il futuro di Tuchel e la rivoluzione dirigenziale

Bayern, gli alti e bassi sono una costante

Non è da escludere che l’epilogo possa essere lo stesso anche a maggio prossimo, ma al momento il passo che sta tenendo il Bayer Leverkusen in testa alla classifica (15 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta) fa quantomeno dubitare che il dominio possa estendersi anche al 2024. Il clima non può sicuramente dirsi sereno, sotto molti punti di vista, in casa bavarese: il nervosismo si è visto in maniera piuttosto lampante in campo nel ko incassato domenica all’Allianz contro il Werder Brema. Anche nel corpo dirigenziale però gli alti e bassi sono ormai una costante, visto che già dall’estate sono iniziate le turbolenze ai piani alti, con la svolta della doppia cacciata dell’amministratore delegato Oliver Kahn e del direttore sportivo Hasan Salihamidzic nel giorno della vittoria del campionato. Anche il “terzo” del gruppo se ne andrà: è pronto ai saluti il direttore tecnico Marco Neppe, 37 anni, ex scout, da dieci anni in società e uomo chiave per il mercato, che sta discutendo la risoluzione con il club per fare posto al prossimo nuovo arrivo Max Eberl, storico direttore sportivo del Gladbach. Affiancherà l’ultimo arrivato Christoph Freund (in carica da settembre, dopo gli anni trascorsi al Salisburgo) completando di fatto la rivoluzione iniziata la scorsa estate.