Bayern, tonfo in casa! Xabi Alonso sorride, il Leverkusen scappa

Perde punti preziosi il Bayern Monaco, che nel match interno contro il Werder Brema - squadra che lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione - rimedia una sconfitta inattesa. Un risultato che vede il Leverkusen allontanarsi nel radar della classifica di Tuchel, distante ora 7 punti dalla capolista. Nell'incontro di ieri infatti, gli uomini di Xabi Alonso hanno messo a segno un altro colpo vincendo in extremis sul campo del Lipsia. I bavaresi devono però recuperare il match contro l'Union Berlino (rinviato per neve) in programma il 24 gennaio.