Cristiano Ronaldo, Garcia e l'esonero dall'Al Nassr: cosa sta succedendo

Rudi Garcia non sarà più il tecnico dell’ Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Lo riporta Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, il francese sarà esonerato dalla società saudita per problemi tra lo stesso allenatore e i principali giocatori dello spogliatoio. Garcia avrebbe avuto diversi problemi a gestire lo spogliatoio e la dirigenza sembra intenzionata ad esonerare l'ex tecnico della Roma a seguito dell'ultimo scontro tra il francese e i calciatori.

Garcia e l'esonero: lite con i giocatori e risultati deludenti

Secondo Marca, in attesa dell'ufficialità, Garcia (che la scorsa estate ha preso il posto di Miguel Angel Russo) può già considerarsi l'ex allenatore dell'Al Nassr per una presunta lite con la squadra negli spogliatoi. Ma non solo, ci sono da aggiungere anche i risultati del campo. Il francese pagherebbe infatti anche i risultati deludenti di Ronaldo e compagni, in campionato secondi a -3 dall'Al Ittihad e fuori dalla coppa araba.