"La Juve del Cheshire" e la nuova maglia: tributo ai bianconeri

Barnton, orgoglio bianconero: "Fino alla fine"

A seguire la passione per i colori bianconeri viene declinata con una cornice di giovani che esibiscono con fierezza le sciarpe della Juve. Sorrisi a trentadue denti, un manipolo di ragazzi circondano il "modello" scelto per presentare il kit casalingo per la prossima stagione del Barnton, ma non solo. L'ispirazione alla Juve è resa ancor più evidente da un calciatore che indossa la maglia della Juve con il logo Ariston e il tricolore sul cuore in bella evidenza. Spazio anche a una rappresentanza femminile, perché anche il Barnton non trascura il calcio a tinte rosa come la Juve, e al motto "Fino alla fine". Con rigoroso hashtag. Un simbolo di juventinità che, evidentemente, fa venire i brividi pure alle nuove leve del club fondato nel 1946.