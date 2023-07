Eto'o, scandalo in Camerun: "Il nostro club sarà promosso"

Il sito Camfoot ha, infatti, pubblicato un'intercettazione che riporta parte di una conversazione tra Eto'o e Valentine Gwain, presidente del Victoria Limbé, squadra promossa in Elite 1 (la Serie A camerunese).

Eto'o, un altro scandalo da affrontare

Dopo la rottura unilaterale del contratto con Le Coq e la decisione di allontanare Onana dal ritiro della nazionale nel corso del Mondiale in Qatar, senza dimenticare le accuse della figlia per il mancato mantenimento, Eto'o viene accusato di aver agevolato la promozione di un club.

"Mi avevi detto che mi avresti accompagnato nel mio percorso" si lamenta Gwain per una serie di presunti torti arbitrali subiti. "Devi stare tranquillo. Fai ricorso, ti ridiamo i tre punti e sospendiamo l'arbitro. Dammi solo il tempo di rientrare in Camerun. Poi vieni da me in ufficio, ti puoi fermare un paio di giorni, porta pure le tue donne" la replica di Eto'o.