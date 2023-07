Icardi e Wanda Nara, che accoglienza al Galatasaray: boato impressionante

Ricoperto d'oro al Galatasaray , accolto da un fiume di persone nel momento del suo arrivo all'aeroporto di Istanbul , Mauro Icardi si è preso la scena con Wanda Nara anche nel giorno della presentazione ufficiale del club turco in vista della prossima stagione.

Mauro Icardi ha firmato davanti ai suoi tifosi osannanti il contratto triennale da 6 milioni di euro netti a stagione , ma prima si è goduto il saluto del pubblico raggiungendo il centro del campo come i suoi compagni di squadra che lo hanno preceduto e seguito.

Al Rasm Park un boato impressionante dagli spalti gremiti ha accolto l'ingresso in campo dell'attaccante, accompagnato anche dai più piccoli componenti della sua famiglia oltre che da sua moglie, che di Icardi, come noto, è pure l'agente.

Icardi fa vibrare il Rasm Park di Istanbul

Lo stadio ha letteralmente vibrato quando tutti hanno iniziato a saltare con il classico coro innescato da Icardi con la mano portata al naso per chiedere il silenzio prima di scatenarsi e scatenare la folla festante. In talleur nero, elegante e sorridente, Wanda Nara ha tenuto per mano Icardi accompagnandolo fino al palco: due star a Istanbul.