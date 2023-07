Icardi ricoperto d'oro al Galatasaray: quanto guadagnerà a stagione

A Istanbul è scoppiato il delirio quando è tornato: Mauro Icardi può far festa come i tifosi turchi dopo aver firmato un faraonico contratto triannale con il Galatasaray .

Attraverso un comunicato ufficiale il club turco ha confermato di essersi assicurato il cartellino dell'attaccante argentino per 10 milioni di euro da pagare in quattro rate.

Icardi al Galatasaray: i dettagli dell'ingaggio

Svelati pure i dettagli dell'ingaggio di Icardi, che percepirà 6 milioni di euro netti a stagione. Monetizzato al meglio il suo periodo in prestito dal PSG al Galatasaray nel corso del quale Icardi ha realizzato 23 gol in 26 partite offrendo un contributo determinante per la vittoria della Super League nella scora stagione.