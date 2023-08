Ve lo ricordate? Ieri Cavani, oggi testimonial dei controlli alla prostata

Dal dito nel didietro di Cavani a testimonial del controllo della prostata : è questa l'incredibile parabola di Gonzalo Jara , difensore del Cile passato alla storia per la marcatura hot sul Matador e oggi volto di un'iniziativa per una buonissima causa.

Jara fu squalificato dalla Copa America 2015 dopo la sua famosa "intrusione" nel tentativo di provocare Cavani nel corso di Cile-Uruguay, ma come si suol dire: non tutti i mali vengono per nuocere. Non solo perché alla fine il Cile, padrone di casa, alzo al cielo la Copa America anche senza Jara battendo in finale l'Argentina ai calci di rigore.

L'appello di Jara: "Fai controllare la tua prostata, campione"

E sì perché a proposito di mali, putroppo ben più seri, proprio quel gesto è stato il punto di partenza per una creativa intuzione di marketing volta a promuovere una campagna di prevenzione contro il tumore alla prostata.

Il difensore trentasettenne con all'attivo 115 presenze con la nazionale cilena sta conducendo su TNT Sports Chile ha coniato anche un claim ("Fai controllare la tua prostata, campione") che è stato lanciato in cocnomitanza con la presentazione del palinsesto televisivo, in vista del derby in programma il prossimo 3 settembre tra due suoi vecchi club: l'Universidad de Chile e Colo Colo.