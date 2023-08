Dallas-Inter Miami, tifoso con maglia Messi scatena una rissa furiosa

Messi incanta in campo, la violenza rovina la festa. Tensioni all'esterno del Toyota Stadium dove l' Inter Miami si è qualificata ai quarti di finale della Coppa di Lega della MLS battendo dopo i calci di rigore i padroni di casa del Dallas FC .

Una doppietta di Messi ha permesso di fissare il risultato finale sul 4-4 e di andare a vincere grazie ai tiri dagli undici metri. Tensioni si sono, però, registrate sugli spalti dopo che già la protesta per l'assenza dei biglietti era divampata portando i tifosi locali a diramare un comunicato per "contestare" il "disagio" causato dalla corsa a un posto per godersi Messi più che la partita.

Dallas-Inter Miami, violenza allo stadio

Al termine del match un uomo con la maglia della nazionale argentina è stato protagonista di una brutale rissa con altri due tifosi, presumibilmente della fazione opposta. Come documentato da Olé, il parapiglia si è scatenato all'altezza del varco di accesso di una delle tribune dello stadio. Una nota stonata nella splendida storia che Messi sta già scrivendo a Miami, per l'Inter Miami.