Messi, gaffe della moglie! Corre e lo abbraccia in campo ma non è lui...

Successo per 2-0 in casa dei Ney York Red Bulls, con la Pulce che è subentrato nel secondo tempo riuscendo comunque a segnare la rete che ha fissato il risultato.

Messi e Jordi Alba: scambio di persona

Show durante la partita, ma simpatico siparietto anche a fine gara. Stavolta protagonista non è stato Messi ma sua moglie, Antonella Roccuzzo. Al termine del match, infatti, si vede in mezzo al prato verde intenta ad abbracciare un calciatore dell'Inter Miami: convinta che fosse suo marito, si trattava in realtà del compagno di squadra Jordi Alba. Una volta resasi conto dello scambio di persona, un po' imbarazzata, ha frenato l'entusiasmo, salutando comunque lo spagnolo (in squadra con Messi già al Barcellona) per poi mettersi nuovamente alla ricerca di suo marito. Un simpatico evento a chiusura di un'altra magica serata per l'Inter Miami e per lo stesso numero 10 argentino.