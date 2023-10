Mondiale 2034, Arabia Saudita si candida: ufficiale. Perché è la favorita

Mercoledì scorso l' Arabia Saudita aveva annunciato per la prima volta la sua intenzione di fari avanti per essere il Paese ospitante dell'edizione 2034 del kermesse più ambita attraverso una lettera di intenti, firmata dal presidente della Saff Yasser Al Misehal , che confermava ufficialmente l'impegno del Regno a intraprendere il processo di candidatura stabilito dalla FIFA. Sul proprio sito ufficiale, la Saff ha confermato l'intenzione dell'Arabia Saudita di candidarsi per il Mondiale FIFA 2034.

Mondiale 2034, Arabia Saudita favorita: perché

Soltanto la scorsa settimana la FIFA aveva ufficializzato l’assegnazione del mondiale 2030 a Marocco, Spagna e Portogallo, con tre gare da disputare in Sudamerica tra Uruguay, Argentina e Paraguay per celebrare il centenario del Mondiale, la prima edizione giocata in Uruguay nel 1930. Scelta la sede per il Mondiale 2030, va ricordato che le norme FIFA non consentono di organizzare la manifestazione nello stesso continente per le due edizioni successive. Essendo stato assegnato il mondiale 2030 di fatto a tre continenti (Africa, Sudamerica ed Europa) ed essendo l’edizione del 2026 già di Canada, Usa e Messico (Nord America), per il mondiale 2030 resta solo l’opzione Oceania o appunto Asia. L’Arabia Saudita ora appare favorita per ospitare la manifestazione.