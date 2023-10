"I 60 talenti del calcio del futuro": con Pafundi altri due italiani

Ci sono tre calciatori italiani tra i sessanta talenti del calcio futuro selezionati dal The Guardian per stilare una selezione dei potenziali protagonisti del football del domani. Simone Pafundi (Udinese) , Mattia Mannini (Roma) e Tommaso Martinelli (Fiorentina) sono i giocatori dal certo avvenire per il quotidiano britannico che ha svelato i "prescelti" attraverso il proprio sito online.

Udinese, Pafundi il predestinato

Il profilo finora più conosciuto è senza ombra di dubbio quello di Simone Pafundi. Nato a Monfalcone il 14 marzo 2006, il trequartista portato all'Udinese da Pierpaolo Marino ha già totalizzato dieci presenze in Serie A e debuttato in Nazionale maggiore senza passare neppure dell'Under 21. Ha giocato, invece, eccome nell'Under 20 che è arrivato fino alla finale del Mondiale di categoria la scorsa estate in Argentina: 5 presenze e un fantastico gol su punizione in semifinale contro la Corea del Sud, prima di arrendersi coi compagni di squadra all'Uruguay dello juventino Facundo Gonzalez.

Mannini e Martinelli, gioielli Roma e Fiorentina

Con la Roma Primavera ha vinto l'ultima Supercoppa il centrocampista centrale Matteo Mannini, nato a Sarzana l'8 luglio 2006. Bravo ad adattarsi anche su entrambe le corsie laterali, Mannini è arrivato alla Roma dalle giovanili dello Spezia è si è laureato campiona d'Italia con la Roma Under 17 nella stagione appena mandata in archivio. La maglia azzurra l'ha indossata con l'Under 16, 17 e 19 saltando il passaggio in Under 18.

Di ruolo fa, infine, il portiere Tommaso Martinelli venuto alla luce a Bagno a Ripoli il 6 gennaio 2006 e di proprietà della Viola. Anche sulla sua bacheca c'è una Supercoppa Primavera, vinta agli ordini di Alberto Aquilani nella stagione 2022/2023. Dal metro e sessantasei di Pafundi al suo metro e novantasette: quando il talento non è questione di centimetri e di età.

I 60 talenti del calcio del futuro secondo il The Guardian