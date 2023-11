"Potter, il nuovo incarico può attendere: ha rifiutato la panchina di una nazionale"

Il mese scorso la federazione svedese ha confermato che il ct Janne Andersson si sarebbe dimesso. Domenica ha guidato la Svezia per l'ultima volta (2-0 sull' Estonia ) Potter inizialmente era uno dei principali candidati per il lavoro ma "ha spiegato che preferirebbe allenare un club".

Potter, dai successi all'Ostersunds al flop Chelsea

Nelle prime fasi della sua carriera, Potter ha vissuto un periodo di successo alla guida dell'Ostersunds e ha guidato il club a tre promozioni in cinque anni lasciando un ottimo ricordo di sé in Svezia. L'allenatore nato a Solihull ha vinto anche la Coppa di Svezia prima di diventare dal 2018 allenatore dello Swansea. Dopo un anno in Galles, il passaggio al Brighton con quattro anni che gli hanno permesso di convicere il Chelsea a sceglierlo come sostituto di Tuchel al Chelsea. L'esperienza di Potter al Chelsea, iniziata nel settembre 2022, è però durata solo sette mesi.