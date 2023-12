Haaland miglior giocatore IFFHS: un solo "italiano" nella top ten

La top ten dell'IFFHS

Rodri al quarto posto, Bellingham al quinto, De Bruyne al sesto, Keane al settimo, Bernardo Silva all'ottavo, Vinicius Junior al nono e Lautaro Martinez, unico "italiano", al decimo, completano la top ten del premio assegnato per anni dalla FIFA come FIFA World Player (World Player of the Year). Dopo la fusione della FIFA con il Pallone d'Oro, l'IFFHS si è staccato e nel 2020 lo ha nuovamente organizzato da solo.