Ancelotti: "Simeone? Quel gol che mi ha tolto lo scudetto con la Juve..."

"Vorrei innanzitutto ricordare Zagallo e Beckenbauer, due figure fondamentali di questo sport, che lasciato un’eredità indelebile di serietà, professionalità e amore. Il mio ricordo è per loro". Carlo Ancelotti ha parlato così alla vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid in programma all'Al-Awwal Stadium di Ryad (ore 20).