"Pubblico incredibile": perché l'ironia di Kroos non piacerà all'Arabia Saudita

Durante la scorsa esatate Toni Kroos ha aspramente criticato i calciatori che hanno scelto di trasferirsi in Arabia Saudita: non condivide la scelta di andare in un Paese che non rispetta i diritti umani. Ieri, durante la prima semifinale della Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Atletico Madrid, a Ryad (5-3 dopo i tempi supplementari), i sauditi lo hanno fischiato per tutta la partita. A ogni tocco di palla.