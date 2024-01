Hakimi, i rigori e il monito di Conte: il consiglio non ascoltato dal Marocco

Dal rigore decisivo in positivo al Mondiale per eliminare la Spagna, a quello sbagliato che è costato l'uscita dalla Coppa d'Africa del Marocco: Achraf Hakimi è passato così dal sogno all'incubo negli ottavi di finale contro il Sudafrica. A cinque minuti dalla fine del match, con il Marocco sotto 1-0, Hakimi si è presentato sul dischetto ma non è andato a segno. Un errore che ha riportato alla mente le parole di Antonio Conte ai tempi dell'Inter: "Prima di far tirare un rigore ad Hakimi devono morire tutti gli altri" disse, scherzando.