Caos Ajax, De Boer senza freni: “Non puoi fare il cioccolato con la m…”

L'Ajax sta vivendo il periodo più buio degli ultimi anni . In Eredivisie non centra la vittoria dalla prima giornata contro l'Heracles ed è sprofondato al sedicesimo posto in classifica. Per ritrovare un inizio simile bisogna tornare indietro al 1964-1965 , il peggiore della storia a pari merito con quello attuale . Un momento delicato, anche per le proteste dei tifosi e per i disordini che si sono verificati in campo contro il Feyenoord , che hanno portato alla sospensione momentanea del match, terminato poi a porte chiuse con un netto 4-0 subito dai lancieri. Ronald De Boer ha criticato duramente la gestione della società: "Non si può fare il cioccolato con la merda".

De Boer contro l'Ajax: "Non so come andrà a finire"

Ronald De Boer ha parlato del pessimo inizio di stagione dell'Ajax al podcast di Voetbal International: "Può sembrare difficile, ma non si può fare la cioccolata con la merda. Sono molto preoccupato, non so come andrà a finire". Poi ha scherzato: "Abbiamo lo scontro salvezza contro l'FC Utrecht-Ajax tra due settimane. Non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Ho visto la sconfitta per 1-2 contro l'AZ domenica. La partita è stata terribilmente brutta. Non ho nulla contro i ragazzi che sono arrivati. Sono felici di giocare all'Ajax, ma non è possibile portare tanti giocatori di seconda fascia e pensare che si comportino a un livello superiore. Tutti pensano che avremmo giocato contro il Bayern Monaco o il PSG per i prossimi vent'anni. Tutto questo è svanito e fa male".