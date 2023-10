Huntelaar in malattia: “Si è dimesso dall’Ajax”. Di cosa soffre

La stagione dell' Ajax è iniziata in modo a dir poco clamoroso, in senso però negativo. Dopo 6 partite di campionato, i lancieri hanno collezionato appena 5 punti, con una sola vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Avvio da incubo, momento non semplice e che si complica ulteriormente con la pausa presa da dirigente dell'Ajax: Klaas-Jan Huntelaar . L'olandese, con un passato anche in Italia, è una bandiera del club.

Huuntelar, pausa dall'Ajax: il motivo

L'ex centravanti ha deciso di dire basta, almeno per il momento, al suo ruolo nella società, dando le dimissioni temporanee. Il motivo? Burnout, o "eccessivo stress causato dal lavoro". A riferirlo nelle scorse ore sono stati numerosi media olandesi. Huntelaar lavorava inizialmente all'interno del settore giovanile del club, poi con l'allontanamento del direttore sportivo Sven Mislintat, ha assunto anche alcuni compiti di diesse. Ruolo che però non ricoprirà per un lasso di tempo indefinito, vista la decisione di prendersi una pausa. Quarant'anni compiuti ad agosto, Huntelaar ha un glorioso passato da calciatore: bandiera dell'Ajax, dove ha giocato dal 2006 al gennaio 2009 e dal 2017 al gennaio 2021, ha vestito anche le maglie di Real Madrid, Schalke 04 e del Milan. In Italia, con i rossoneri, una sola stagione, non propriamente indimenticabile. Ora la cura di sé stesso, prima di far ritorno all'Ajax, col quale ha un contratto fino al 30 giugno 2027 prolungato soltanto pochi mesi fa.