Ajax a picco, cambio in panchina: si riparte da un ex Genoa

Stagione iniziata in maniera terribile per l'Ajax. I lancieri, dopo 8 gare giocate ha totalizzato soltanto 5 punti, con 5 sconfitte rimediate (nelle ultime 5 partite) e il conseguente ultimo posto in classifica. Non va meglio in Europa League, con 2 pareggi e 1 sconfitta nelle prime 3 gare. Una situazione impensabile, considerando che l'Ajax solo pochi anni fa raggiungeva la semifinale di Champions League. La società necessitava di un cambiamento.