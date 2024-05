L'Ajax parla italiano, Farioli nuovo allenatore: "Torneremo al top"

Dopo una stagione negativa, conclusa con il quinto posto in classifica, l'Ajax ha deciso di ripartire da Francesco Farioli. L'ex collaboratore di De Zerbi è infatti stato nominato ufficialmente come nuovo allenatore dei lancieri di Amsterdam. Una decisione storica, visto che diventa il primo straniero a guidare il club olandese dopo più di 20 anni. Non solo, l'ormai ex Nizza sarà anche il primo allenatore italiano della storia dell'Ajax.

Ajax, Farioli è ufficialmente il nuovo allenatore L'annuncio ufficiale è arrivato tramite un comunicato del club olandese: "Francesco Farioli diventerà l'allenatore della prima squadra dell'Ajax. L'allenatore ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2009 nei settori giovanili di diversi club italiani. Dal 2015 al 2017 ha lavorato come preparatore dei portieri in Qatar. Ha ricoperto lo stesso ruolo nei club di Serie A Benevento Calcio e US Sassuolo Calcio. A metà del 2020, Farioli è stato nominato assistente allenatore dell'Alanyaspor turco. Nella primavera del 2021 è diventato capo allenatore del Fatih Karagümrük, giocando nella Süper Lig turca. Questo lo ha reso il più giovane allenatore di sempre in un campionato turco. Farioli è diventato capo allenatore dell'Alanyaspor nel 2021, dove in precedenza aveva ricoperto il ruolo di assistente. A metà del 2023, Farioli è stato nominato capo allenatore dell'OGC Nice francese, con cui ha concluso al quinto posto della Ligue 1".

Farioli si presenta: "Qui per riportare l'Ajax dove merita" L'ex allenatore del Nizza ha rilasciato le sue prime parole dopo l'ufficialità del passaggio all'Ajax ai canali ufficiali del club olandese: "Sono felice di essere qui ad Amsterdam, insieme agli altri membri dello staff ci dedicheremo con tutto il cuore a questo progetto. Vogliamo riconnetterci con il DNA del club, puntando a portare nuova energia con un modo positivo di lavorare e di pensare. Sono consapevole che c'è molto lavoro da fare, ma abbiamo già iniziato a prepararci. Non vogliamo perdere tempo a prepararci per la nuova stagione e riportare l'Ajax dove merita".

