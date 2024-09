Il papà giocava per Allegri, lui segna in Europa: c’è un nuovo figlio d’arte

Az Alkmaar, i numeri di Van Bommel

Oltre alla doppietta messa a segno in Europa League, Ruben Van Bommel sta diventando un calciatore sempre più importante nell'Az Alkmaar. Dopo una stagione d'esordio conclusa con 9 gol in tutte le competizioni, il classe 2004 è infatti già a quota 7 in questa. Un bottino arrichitto anche da ben 4 assist, che fanno del figlio d'arte olandese uno dei calciatori da tenere più d'occhio per il futuro. La sua velocità, abbinata ad un'altezza che va oltre ai 190cm, lo rendono infatti un calciatore dalle caratteristiche rare in campo europeo. Chissà che nel suo futuro non ci sia anche spazio per la Serie A, come accaduto con altri figli di ex calciatori come Weah e Conceicao.