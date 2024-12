E Rugani si riscopre talismano: l'incredibile statistica con l'Ajax

AMSTERDAM (Paesi Bassi) - Tagliato dal progetto tecnico di Thiago Motta, Daniele Rugani, dopo un'estate da separato in casa , ha accettato la proposta dell'Ajax , lasciando la Juventus con la formula del prestito secco. Il difensore toscano è rimasto in panchina nell'andata del preliminare di Europa League vinto 4-1 contro lo Jagiellonia il 22 agosto, partecipando però - debuttando negli ultimi 8' - alla festa della settimana seguente per l'accesso al super girone. L'avvio, per un ritardo di condizione e per alcuni problemi fisici, non è stato dei migliori, ma l'ex Empoli sta rapidamente scalando le gerarchie dell'allenatore italiano dei Lancieri, Francesco Farioli, e ha recentemente trovato la sua prima rete in terra olandese, nel successo nella coppa nazionale contro il Telstar.

Rugani, 0 gol concessi in 611'

Ma c'è di più. Perché, se Daniele Rugani ha sin qui disputato un totale di undici partite stagionali tra Eredivisie, Coppa dei Paesi Bassi, preliminari e super girone di Europa League, con a referto la rete sopracitata, c'è una statistica clamorosa che sottolinea la crescita di un ragazzo spesso sottovalutato durante la sua - lunghissima - militanza alla Juventus: durante i suoi 611' trascorsi sul rettangolo verde di gioco, infatti, l'Ajax non ha subito neppure una rete. Un dato pazzesco, considerando che la difesa dei Lancieri non può essere propriamente definita un bunker: in campionato ne hanno concessi 16 in 17 partite e in Europa League 6 in altrettanti incontri, di cui 3 nell'ultimo match giocato con la Lazio in cui, fatalità, era in panchina... E per i tifosi bianconeri la domanda è consequenziale: al netto dell'emergenza che ha colpito il reparto arretrato dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, questo Rugani non poteva far comodo?

