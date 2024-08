Rugani addio Juve, la verità: "Ho parlato poco, settimane molto provanti"

Rugani: "Finalmente sono di nuovo un giocatore"

Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, Daniele Rugani ha raccontato le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi alla Juventus. Il difensore, dopo aver firmato il rinnovo di contratto in primavera, è infatti stato messo fuori rosa nel nuovo progetto targato Thiago Motta: "Finalmente in campo! Sono davvero felice di questo esordio e questa qualificazione in Europa league ottenuta da un grande lavoro di squadra. In questi mesi ho parlato poco e non molte persone sanno quello che ho passato tra infortuni, riabilitazione e momenti difficili sono state settimane molto provanti per me. Ma adesso è davvero bello essere qua e sentirmi di nuovo giocatore. Grazie Ajax per questa grande opportunità lavorerò sodo questa pausa per crescere di condizione ed essere pronto per le tante partite che ci saranno".