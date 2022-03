FA Cup, il Nottingham batte l'Huddersfield e vola ai quarti: ora c'è il Liverpool

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Un altro successo in Fa Cup per il Nottingham Forrest che vola ai quarti di finale dove sfiderà il Liverpool di Jurgen Klopp (qualificatosi battendo il Norwich). Dopo aver superato nei turni precedenti due 'big' come Arsenal e Leicester la squadra allenata dal gallese Cooper, che milita in Championship, ha battuto in rimonta tra le mura amiche del 'City Ground' i pari categoria dell'Huddersfield (reduci dalle qualificazioni ottenute a spese del Burnley prima e del Barnsley poi). Il Nottingham prova a partire forte, spinto da Surridge (pericoloso già al 2' e poi a segno all'11', quando il gol viene però annullato per fuorigioco), ma a passare per primi sono gli ospiti: corner calciato da Sinani e colpo di testa vincente di Lees (13'). Lo svantaggio non scoraggia però i padroni di casa che pareggiano proprio con Surridge (29') su assist di Yates, autore poi del sorpasso al 37' (servito da Garner). Nella ripresa c'è la reazione dell'Huddersfield che prova a rimettersi in carreggiata, soprattutto con Ward, ma non riesce più a infilare Horvath e rischia di subire il colpo del ko al 78', quando la traversa negare il tris a Spence. Il legno non riesce però a rovinare la festa del Nottingham Forest, che conserva il vantaggio fino alla fine e con il 2-1 stacca il pass per la super sfida contro i 'Reds'.