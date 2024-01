Esordisce in Fa Cup ma senza sponsor: non è stata una svista, il motivo

FA Cup, Finneran entra con una maglia diversa: la spiegazione

Nessun errore da parte del Blackburn, Finneran ha dovuto indossare una divisa diversa per un motivo ben preciso, anzi per una regola che vale in Inghilterra. Il main sponsor del club dal 2022 è Totally Wicked, un'azienda produttrice di sigarette elettroniche. Fumare questo prodotto è vietato per i teenager dell'età del centrocampista (28 febbraio del 2008), ragion per cui il regolamento britannico ha vietato che il giocatore "pubblicizzasse" il marchio. Un particolare che non è sfuggito ai più attenti.