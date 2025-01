FA Cup, colpo Amorim: United in 10 elimina Arsenal ai rigori. Zirkzee decisivo!

È il Manchester United ad aggiudicarsi il match contro l’Arsenal valido per il terzo turno di Fa Cup. All'Emirates Stadium, i Red Devils passano in svantaggio al 52' in seguito al gol di Bruno Fernandes. Poi, gli uomini di Amorim restano in 10 a causa dell'espulsione di Dalot al 61'. I Gunners allora ne approfittano e pareggiano i conti 2 minuti dopo con Magalhaes. Gli ospiti restano però in partita nonostante l’inferiorità numerica. Al triplice fischio il parziale resta inviolato e la qualificazione si decide solo dagli 11 metri, dove Zrikzee mette a segno il rigore che decide il match (l’obiettivo Juve è entrato in campo all’81’ al posto di Hojlund): 5-3 il finale. Il calendario di Arteta ha in programma il derby con il Tottenham valido per la 21ª giornata di Premier League. Il Manchester, che ritrova così il successo dopo il pareggio con il Liverppol e le quattro sconfitte consecutive fra campionato e Carabao Cup, affronterà il Southampton di Juric alla prossima giornata di Premier: l'ex tecnico di Torino e Roma è in campo per contendere la qualificazione allo Swansea.