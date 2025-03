Il City vendica il Liverpool, Plymouth ko: Guardiola ai quarti di Fa Cup

Avanti Bournemouth, Crystal Palace e Preston

Il Bournemouth supera 6-5 ai rigori il Wolverhampton e stacca il pass per i quarti di finale di FA Cup. I tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sull'1-1 con il vantaggio dei padroni di casa firmato Evanilson e il pareggio degli ospiti con Cunha, poi espulso al minuto 120. Dal dischetto decisiva per il Bournemouth la trasformazione di Sinisterra. Ai quarti anche il Il Preston, formazione di Championship, che batte 3-0 il Burnley e continua il suo sogno. A decidere la sfida le reti di Bray, Osmajic e Keane. Sorride anche il Crystal Palace che piega 3-1 il Millwall razie ai guizzi di Munoz Nketiah, oltre all'autorete di Tanganga. Non basta agli ospiti, in dieci dall'8' del primo tempo per un intervento folle su Mateta, la rete di Harding.