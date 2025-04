FA Cup, crollo Aston Villa! Il Crystal Palace torna in finale dopo 9 anni

Fa Cup: City e Forest le altre semifinaliste

Il tabellone di Fa Cup prevede ora l'altra semifinale in programma tra Nottingham Forest e Manchester City. Gli uomini di Nuno Espirito Santo ospiteranno i Citizens domenica 27 aprile con fischio d'inizio previsto per le ore 17.30. La formazione di Guardiola - prossimo a congedarsi con Kevin De Bruyne - è reduce da una serie di 3 vittorie consecutive in Premier League contro Aston Villa, Everton e Crystal Palace. I Forest provengono invece dalla vittoria conquistata sul campo del Tottenham.