Pepe ora rischia grosso: aggressione e squalifica di due anni

Una maxi-rissa per una maxi-squalifica. Anche se potrebbe sembrare il titolo di un film, riguarda invece quanto successo durante Porto-Sporting Lisbona, con la zuffa nel finale di partita, e quello che ora rischia Pepe, l'ex difensore del Real Madrid, protagonista degli ultimi e accesi minuti di match in cui sono saltati i nervi in campo. Secondo le ricostruzioni, durante i tafferugli il portoghese avrebbe aggredito il direttore sportivo dello Sporting Hugo Viana con un calcio. Se ciò venisse confermato dalla Commissione Disciplinare FPF, il giocatore rischierebbe una sanzione da un minimo di due mesi a un massimo di due anni. Tra l'altro, poco prima della fine del primo tempo della partita Pepe è finito nel mirino per un altro grave episodio: avrebbe nascosto un proiettile lanciato in campo invece di denunciarlo all'arbitro.