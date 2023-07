Di Maria, Juve dimenticata: debutto da sogno col Benfica e post sui social

Bella vittoria per il Benfica in amichevole contro il Basilea (3-1) con un grande protagonista ex Juventus: Angel Di Maria. Nel secondo test della preparazione estiva dei portoghesi, l'argentino ha prima sbloccato la partita contro gli svizzeri con un gol e poi ha messo la sua firma anche nel raddoppio, realizzato da Gonçalo Ramos.