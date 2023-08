Di Maria a segno ma non basta: il Benfica battuto dal Boavista

Il club di Lisbona, infatti, in inferiorità numerica per 51', cade 3-2 all'Estádio do Bessa Século XXI di Porto contro il Boavista .

Di Maria subito in gol, ma il Benfica crolla col Boavista

Ad Angel Di Maria bastano 22 minuti per bagnare con il gol il proprio (secondo) esordio con il Benfica nel massimo campionato portoghese: Rafa Silva scappa sull'out sinistro e serve al centro l'argentino sul secondo palo, che sigla l'1-0 a porta vuota. L'ex fuoriclasse della Juventus, poi, viene sostituito al 53' (ed ammonito al 54' dalla panchina) per far fronte all'espulsione rimediata da Musa (50'), ma al 55' Bozenik riporta il risultato in parità. Rafa Silva, al 75', illude il club di Lisbona, ma la sua rete è vanificata prima dal calcio di rigore trasformato da Lourenco al 90', poi da Bozenik, che firma la doppietta al 13' di recupero. Nell'altro match di giornata il Porto si è imposto 2-1 in rimonta in casa della Moreirense.