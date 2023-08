Di Maria, subito gol e titulo per l'ex Juve: Supercoppa Benfica, Porto ko

L'argentino ha sbloccato la gara nel secondo tempo quando al 61° ha sfruttato al meglio l'assist di Kokcu mettendo il pallone alle spalle di Diogo Costa con un tiro a giro di sinistro, la sua specialità. Il gol del raddoppio del Benfica è arrivato 7 minuti dopo grazie a Musa, abile a trasformare in rete un passaggio di Rafa Silva. La gara è terminata poi con l'espulsione del solito Pepe per eccesso di foga e con il rosso estratto anche al tecnico Conceicao per proteste.

Di Maria, la festa sul pullman

Dopo aver festeggiato in campo con la Supercoppa alzata al cielo, el Fideo ha continuato i festeggiamenti sul pullman da quanto pubblicato nelle sue storie su Instagram. L'ex bianconero ha coivolto anche Otamendi nei suoi video, sorpreso a bere e mangiare durante la festa a ritmo di musica sudamericana.