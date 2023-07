Di Maria, Juve già cancellata: presentazione show al Benfica, "È casa mia"

BENFICA (LISBONA) - Angel Di Maria ha già dimenticato la Juventus . Il Fideo, terminata la stagione in bianconero, è tornato al Benfica , club che lo ha portato in Europa acquistandolo per 6 milioni di euro dal Rosario Central nell'estate del 2007. Svincolatosi con la Vecchia Signora, l'argentino ha firmato un contratto annuale con le Aquile portoghesi. Sarà al Da Luz dunque l'ultima tappa prima del ritorno in patria, alle Canaglie, lì dove tutto ebbe inizio.

La squadra di Schmidt è chiamata a difendere il titolo numero 38 conquistato in questa stagione e poter contare sul talento di Angel Di Maria sarà una manna dal cielo per il tecnico tedesco. Accolto da un bagno di folla, circa 2500 persone, il Fideo è stato presentato dal presidente del Benfica Rui Costa.

Un vero e proprio evento show per salutare l'argentino, carico e pronto per iniziare la nuova avventura con i lusitani: "Ciao a tutti, grazie mille per essere qui. So che in Portogallo tutto questo non è normale. Oggi siete tutti qui per me. Questa è casa mia: poter tornare qui è incredibile. Grazie a tutti voi, ai tifosi e in particolare al presidente, che mi ha dato la possibilità di tornare a casa. È qualcosa di inspiegabile. Vi sarò eternamente grato per essere venuti qui ad accogliermi". Concluso il capitolo Juve con otto reti e sette assist in 40 presenze, Di Maria volta pagina. Il suo ritorno a Lisbona dopo 13 anni è ormai realtà.